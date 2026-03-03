Giancarlo Magalli ha dichiarato che Fiorello è molto permaloso e non accetta le critiche. La polemica tra i due è stata resa pubblica attraverso queste affermazioni. Magalli ha espresso il suo giudizio sul comportamento dello showman, evidenziando la sua percezione di una certa sensibilità. La discussione ha attirato l’attenzione sui toni usati dai protagonisti.

Giancarlo Magalli contro Fiorello: il conduttore tv accusa lo showman di essere “molto permaloso” e di non accettare “le critiche”. Ospite di Non è la Tv, format a cura di Fanpage, il presentatore, dopo aver dichiarato di “aver fatto gli scongiuri perché non vincesse Fedez” a Sanremo 2026, ha parlato di Fiorello e del suo programma radiofonico, La Pennicanza. “Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, altrimenti puoi decidere di affrontare la sua ira” ha dichiarato Giancarlo Magalli confermando, di fatto, quello che Selvaggia Lucarelli scrisse dello showman su TPI nel 2020. Riguardo alla Pennicanza, Magalli afferma: “È un grande esploratore: trova punti di scarso ascolto, si prende quella fascia e fa un risultato leggermente più alto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giancarlo Magalli contro Fiorello: “È molto permaloso, non accetta le critiche”

Magalli stronca Fiorello: "Molto permaloso. Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo""Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, altrimenti puoi decidere di affrontare la sua ira": Giancarlo Magalli è stato netto...

Leggi anche: Ma avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello? Attacco durissimo: critiche feroci e rivelazioni inaspettate

Avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello Attacco durissimo: critiche feroci

Altri aggiornamenti su Giancarlo Magalli

Temi più discussi: Magalli demolisce Fiorello: Permaloso, per stare tranquilli devi dirgli quanto è bravo; Magalli punge Fedez a Non è la Tv: Ho fatto gli scongiuri perché non vincesse, era convinto come Fiorello; Magalli contro Fedez Temevo vincesse. E su Fiorello Se vuoi vivere tranquillo devi lodarlo; Giancarlo Magalli al veleno contro Fedez: Fatto le macumbe affinché non vincesse.

Ma avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello? Attacco durissimo: critiche feroci e rivelazioni inaspettateGiancarlo Magalli ha parlato di Rosario Fiorello e non gliene ha risparmiata una: ecco tutte le dichiarazioni del conduttore. donnapop.it

Giancarlo Magalli attacca Fiorello: È permaloso. La rivelazione sulle strategie di ascolto e il retroscena svelato su SanremoNel format Non è la TV di Fanpage, Giancarlo Magalli ha criticato apertamente Rosario ... msn.com

«Lui è molto permaloso, non accetta le critiche». Giancarlo Magalli non si è fatto problemi a parlare del carattere di Fiorello durante un’intervista a Fanpage nello spazio 'Non è la tv'. Ha raccontato che, per stare in pace, conviene sempre lodare Fiorello, altrim - facebook.com facebook

Giancarlo Magalli commenta i comici di #Sanremo2026: “Ubaldo Pantani è un genio, anche Lillo. Siani un giorno lo sarà” #LaVoltaBuona #LVB x.com