Gasolio sconto del 13,4 per cento ma solo da oggi

Da oggi entra in vigore uno sconto del 13,4 per cento sul gasolio, previsto dal decreto che ha ridotto le accise, anche se i prezzi continuano a essere monitorati dalla Guardia di Finanza. La lista di chi non ha applicato correttamente lo sconto è stata consegnata alle autorità competenti, che ora controllano i distributori e verificano le eventuali irregolarità.

La corsa sfrenata di mercoledì per approvare il taglio alle accise sui carburanti non è riuscita a farsi sentire sui prezzi applicati ieri ai distributori, che nel monitoraggio quotidiano del ministero delle Imprese hanno raggiunto i 2,125 euro al litro per il gasolio (+1,2% sul giorno prima) mentre la benzina si è attestata a 1,89 euro al litro (+1%). Il decreto del resto è finito in Gazzetta Ufficiale a tarda notte, e il suo impatto dovrebbe manifestarsi solo da questa mattina. Una questione di tempi tecnici, certo. Che però non è passata inosservata: «Mi stanno arrivando segnalazioni da tutta Italia di gente che, diciamo, è un po’ in... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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