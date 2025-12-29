Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona La nota dell’azienda | il codice etico vale per tutti

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona, che hanno suscitato attenzione mediatica. La decisione del conduttore e giornalista riflette l’impegno dell’azienda a rispettare il proprio codice etico, valido per tutti i collaboratori, in un momento di particolare attenzione pubblica.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. La decisione del conduttore e giornalista è arrivata nel pieno della bufera mediatica che lo ha travolto dopo gli interventi social di Fabrizio Corona all’interno del suo format « Falsissimo ». Corona da alcuni giorni su YouTube ha sostenuto che esisterebbe un presunto «sistema» per entrare come concorrente o aspirante tale nella trasmissione “Grande Fratello”. Sono stati i legali di Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno da poco assunto la difesa rispettivamente in sede civile e penale «nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose», ad annunciare la decisione del conduttore, «che è già stata comunicata all’azienda». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. La nota dell’azienda: il codice etico vale per tutti Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lamine Yamal, il top player del Barcellona gioca a pallone con i bambini in spiaggia a Dubai; La Promessa: Lorenzo in carcere militare per colpa di Curro; Antonio vince una somma faraonica a Chi vuol essere milionario, ma Gerry Scotti si innervosisce. Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: «Campagna diffamatoria» - La decisione, ufficiale, è stata comunicata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, ... msn.com

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: colpo di scena dopo le accuse di Fabrizio Corona - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse choc di Fabrizio Corona: il comunicato dei legali. donnaglamour.it

L’ho già fatto, l’ho vinto". Tommaso Zorzi non usa mezzi termini quando un creator di TikTok, travestito con una maschera raffigurante Alfonso Signorini, lo ferma per strada e gli porge un biglietto con la scritta “Il prossimo sei tu”. La scena si è svolta sotto gli oc - facebook.com facebook

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di #FabrizioCorona, #AlfonsoSignorini ha oscurato il proprio account #Instagram. La scelta, non annunciata, rappresenta un temporaneo ritiro dai social e riguarda al momento solo la piattaforma Meta: il profilo ri x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.