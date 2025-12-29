Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona La nota dell’azienda | il codice etico vale per tutti

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona, che hanno suscitato attenzione mediatica. La decisione del conduttore e giornalista riflette l’impegno dell’azienda a rispettare il proprio codice etico, valido per tutti i collaboratori, in un momento di particolare attenzione pubblica.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. La decisione del conduttore e giornalista è arrivata nel pieno della bufera mediatica che lo ha travolto dopo gli interventi social di Fabrizio Corona all’interno del suo format « Falsissimo ». Corona da alcuni giorni su YouTube ha sostenuto che esisterebbe un presunto «sistema» per entrare come concorrente o aspirante tale nella trasmissione “Grande Fratello”. Sono stati i legali di Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno da poco assunto la difesa rispettivamente in sede civile e penale «nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose», ad annunciare la decisione del conduttore, «che è già stata comunicata all’azienda». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

