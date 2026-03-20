Fortnite cambia le regole | arrivano le mappe Star Wars create dai giocatori ma con limiti rigidissimi

In Fortnite arriva una novità significativa: grazie a una collaborazione tra Epic Games e Disney, i giocatori avranno la possibilità di creare mappe Star Wars personalizzate utilizzando l’Unreal Editor for Fortnite. Tuttavia, queste creazioni saranno soggette a limiti molto severi, che regolano le modalità di accesso e le caratteristiche delle mappe. La funzione rappresenta un'inedita opportunità di personalizzazione all’interno del gioco.

Una vera rivoluzione sta prendendo forma in Fortnite. Grazie alla collaborazione tra Epic Games e Disney, i giocatori possono ora creare mappe Star Wars personalizzate utilizzando l’ Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Non si tratta solo di una nuova funzione, ma di un passo deciso verso la trasformazione del gioco in una vera piattaforma creativa avanzata. Questa novità apre le porte a esperienze completamente nuove, dove il user-generated content diventa centrale. I creator possono progettare mondi, missioni e scenari, sfruttando strumenti sempre più simili a quelli di un vero motore di sviluppo. La pubblicazione ufficiale delle mappe è prevista dal 1° maggio, in occasione dello Star Wars Day, una data simbolica per questa integrazione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Fortnite cambia le regole: arrivano le mappe Star Wars create dai giocatori, ma con limiti rigidissimi Articoli correlati Fortnite, cambia il valore dei V-Bucks: i gettoni del videogame varranno di meno. Le proteste dei giocatoriBrutte notizie per i giocatori di Fortnite, uno dei videogiochi più famosi degli ultimi anni. Star Wars: 15 anni fa George Lucas ha infranto le regole della Forza (e nulla è stato più come prima)Uno dei più grandi misteri della Forza è al centro dell’intera saga di Star Wars: che cosa significa davvero “equilibrio della Forza”?L’idea viene...