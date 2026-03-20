Formazioni statistiche e anteprime del derby Tyne-Wear

Da justcalcio.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sito 101greatgoals ha pubblicato un aggiornamento sulle formazioni, le statistiche e le anteprime del derby Tyne-Wear. L’allenatore del Newcastle ha dichiarato di dover lavorare per aiutare i suoi giocatori a superare le conseguenze della recente partita infrasettimanale giocata a Barcellona. La sfida tra le due squadre si avvicina, con attenzione rivolta alle condizioni delle formazioni e alle strategie in campo.

2026-03-20 12:30:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ammette di avere “un po’ di lavoro da fare” per liberare la mente dei suoi giocatori dal tessuto cicatriziale creato dal massacro infrasettimanale a Barcellona. Il Newcastle si è diretto al Camp Nou con la genuina speranza di avanzare ai quarti di finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata. Hanno resistito in un primo tempo avvincente per poi essere spazzati via nel secondo quando il Barça ha vinto 7-2 quella notte. Non può esserci tempo per l’autocommiserazione con un’altra grande partita in vista domenica: il derby del Tyne-Wear con i rivali storici del Sunderland. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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