File agli uffici per la tessera elettorale Oggi e domani aperture straordinarie

Oggi e domani gli uffici comunali di Roma sono aperti con orario straordinario per il rilascio delle tessere elettorali. Questa mattina, prima delle otto, alcuni cittadini si sono già radunati sotto la tettoia di una sede municipale nel centro della città, pronti a consegnare i loro documenti e ricevere la tessera elettorale. L’affluenza è già significativa e le persone aspettano in fila.

Le lancette dell'orologio non segnano ancora le otto quando i primi residenti decidono di assieparsi all'ombra della tettoia di una sede municipale del centro di Roma. Il portone è ancora chiuso, ma questi cittadini, una decina, come tanti altri nella loro stessa situazione, hanno scoperto a ridosso del referendum del 22 e 23 marzo di non avere più la tessera elettorale. Smarrita, deteriorata, insomma, da rifare. È però dal Municipio XIII - che dal Cupolone si estende per chilometri a Ovest della città- che arrivano le prime lamentele per la lunga attesa agli sportelli. All'ufficio anagrafico di via Aurelia, due giorni fa, «alle 10.30 c'erano 130 persone che hanno atteso pazientemente per quattro ore il loro turno», fa sapere il deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti, che denuncia lo stesso problema anche in «altri municipi». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - File agli uffici per la tessera elettorale. Oggi e domani aperture straordinarie Articoli correlati Referendum giustizia: aperture straordinarie per la tesseraLa consultazione referendaria sul nuovo ordinamento giurisdizionale si svolgerà a Latina e nella provincia pontina tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. Leggi anche: Carta d’identità cartacea non più valida: aperture straordinarie degli uffici per la sostituzione Aggiornamenti e notizie su File agli Temi più discussi: Referendum 2026: pubblicazione delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione e del fac-simile della scheda di votazione; Stop alle prenotazioni, lunghe file negli uffici: caos a Palermo per la nuova carta d'identità; Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle carte di identità; Ampliati gli orari di apertura dei Servizi elettorali da lunedì 16 marzo 2026. Carta d’identità elettronica, Catanzaro attiva la prenotazione online: addio file agli sportelliVia libera della Giunta al sistema Agenda CIE del Ministero dell’Interno: appuntamenti prenotabili online per ridurre attese e migliorare il servizio, senza costi per il Comune ... catanzaroinforma.it Alghero, file interminabili agli uffici Asl: dalle 5 del mattino per conquistare un numeroFile interminabili agli uffici del distretto socio-sanitario di via Degli Orti ad Alghero per la scelta del medico di base. Dall’alba decine e decine di utenti si ritrovano ogni mattina per cercare di ... unionesarda.it HAI RICEVUTO L’AVVISO "BOLLINO ROSSO" HAI DUBBI GESTISCI LA TUA PRATICA NELL’AREA DEDICATA Hai ricevuto una comunicazione per il recupero dei ticket sanitari 2012-2020 Non serve fare lunghe file agli sportelli: puoi gestire tutto comoda - facebook.com facebook