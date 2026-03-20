Fai una donazione e Parteciperai ai briefing sulla sicurezza nazionale | bufera sulla mail di Donald Trump

Negli Stati Uniti è scoppiata una polemica dopo la diffusione di una mail in cui Donald Trump invita i sostenitori a fare una donazione, promettendo loro l’accesso a briefing privati sulla sicurezza nazionale del presidente. La comunicazione genera reazioni contrastanti, con accuse di tentativo di ottenere favori o di manipolare l’opinione pubblica attraverso questa iniziativa. La mail ha suscitato attenzione sui canali di informazione e tra gli osservatori politici.

È polemica, negli Stati Uniti, per un controverso appello per raccogliere fondi a sostegno del presidente Usa, Donald Trump, che promette ai sostenitori l’accesso a quelli che vengono descritti come i «briefing privati sulla sicurezza nazionale» del presidente. L’email, inviata questa settimana da Never Surrender Inc., un Leadership Pac ( Political Action Committee ) affiliato direttamente al presidente Usa, annunciava l’apertura di posti limitati per il cosiddetto National Security Briefing Membership. «Sto aprendo posti per la National Security Briefing Membership», si legge nel messaggio, che prometteva ai sottoscrittori di «ricevere direttamente dal presidente il mio briefing privato sulla sicurezza nazionale» e «aggiornamenti non filtrati sulle minacce che affronta l’America». 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Fai una donazione e Parteciperai ai briefing sulla sicurezza nazionale”: bufera sulla mail di Donald Trump Articoli correlati Donald Trump e Keir Starmer ai ferri corti sulla guerra in IranIl presidente statunitense Donald Trump sta moltiplicando gli attacchi contro il primo ministro britannico Keir Starmer, accusato di sostenere in... Jon Stewart e l’intervista ai quattro Donald Trump diversi sulla guerra in Iran – Il videoIl comico Jon Stewart, durante l’ultima puntata del suo The Daily Show, ha messo insieme quattro diversi (ma autentici) Donald Trump per spiegare la... Una selezione di notizie su Donald Trump Discussioni sull' argomento In azione alla Commissione UE per chiedere all’Europa di opporsi alle politiche di Trump!; L’attacco all’Iran scatena la guerra fratricida dentro i MAGA; Cuba negozia la sopravvivenza. Dialogo con gli Usa, con Cina e Russia, e con il Vaticano; Pantano Iran | A Trump è servita una guerra per capire che ha bisogno degli alleati. Trump ha chiesto fondi a Microsoft per la sala da balloIl dibattito sulle donazioni dei colossi tecnologici al progetto della nuova sala da ballo della Casa Bianca si arricchisce di nuovi dettagli: documenti resi pubblici dall'ufficio della senatrice ... tomshw.it Donald Trump non ha resistito a fare una battuta su Pearl Harbor nello Studio Ovale durante l’incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. Rispondendo a una domanda sul mancato preavviso agli alleati dell’attacco in Iran, il presidente degli Stati Unit - facebook.com facebook Il presidente Donald Trump, in un incontro a Washington con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha tracciato un parallelo tra gli attacchi statunitensi contro l’Iran e l’attacco giapponese a Pearl Harbor del 1941, mentre difendeva l'operato statunitense contr x.com