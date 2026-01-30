Chelsea-West Ham | formazioni statistiche e anteprima

Questa sera si gioca una partita importante tra Chelsea e West Ham. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti, in una sfida che promette emozioni e intensità. I tifosi sono già in fermento e aspettano di vedere come si svilupperanno le formazioni e le azioni sul terreno di gioco.

Chelsea-West Ham, le formazioni ufficiali: Palmer insostituibile, Sanchez bocciatoSono state diramate pochi istanti fa le formazioni ufficiali di Chelsea-West Ham, ultimo match valido per la chiusura del 24esimo turno di Premier League. Coach Maresca non può fare a meno di Cole ... tuttomercatoweb.com

Pronostico Chelsea vs West Ham – 31 Gennaio 2026Il 31 Gennaio 2026 alle 18:30 lo Stamford Bridge sarà teatro di una sfida intensa valida per il Premier League: Chelsea - West Ham. Per entrambe le squadre la ... news-sports.it

