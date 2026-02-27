Sorteggi Europa League 2025-26 | tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale Il tabellone completo

I sorteggi per gli ottavi di finale dell'Europa League 2025-26 sono stati completati, rivelando gli accoppiamenti ufficiali. La fase si svolgerà con le squadre qualificate che si sfideranno secondo il tabellone completo stabilito dalla cerimonia di estrazione. I match si disputeranno nelle prossime settimane, determinando le squadre che accederanno ai quarti di finale.

Sorteggi Europa League 2025-26: tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della competizione internazionale. Il tabellone completo. Il venerdì di Nyon accende le speranze e i sogni delle squadre italiane rimaste in corsa nelle competizioni internazionali. Archiviata la parentesi dei playoff, l’attenzione si sposta interamente sulle urne svizzere, dove il destino delle nostre rappresentanti viene tracciato per le fasi calde della stagione. È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon, un appuntamento cruciale che definisce la griglia di partenza verso il sogno della finale continentale. Le urne non sono state benevole con i colori azzurri, regalando un incrocio fratricida che garantirà un’italiana ai quarti, ma al prezzo di un’eliminazione dolorosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

