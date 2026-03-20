Estrazione Million Day di oggi 20 marzo 2026 | i numeri vincenti di venerdì

L’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 20 marzo 2026, si è svolta come di consueto, con i numeri vincenti annunciati in diretta. La combinazione vincente viene comunicata in tempo reale, offrendo ai giocatori l’opportunità di verificare immediatamente se hanno centrato il premio. La trasmissione dell’estrazione avviene secondo le modalità stabilite e i numeri vengono diffusi pubblicamente.

Estrazione Million Day oggi venerdì 20 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 20 marzo 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 20 MARZO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 20 marzo 2026: i numeri vincenti di venerdì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 20 febbraio 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 6 marzo 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026 Altri aggiornamenti su Estrazione Million Day Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 19 marzo 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 19 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 18 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 14 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 19 marzo 2026Si è svolta l’estrazione pomeridiana del Million Day di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Il gioco a doppio sorteggio quotidiano continua a garantire una partecipazione stabile e una raccolta costante nel ... affaritaliani.it Million Day, numeri vincenti di oggi 19 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 19 marzo 2026, ore 20:30: ecco l'elenco delle cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di mercoledì 18 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com