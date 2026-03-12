Sabato 14 marzo 2026 alle 16:15 si gioca la sfida tra Atletico Madrid e Getafe. L’Atletico, reduce dalla vittoria contro il Tottenham negli ottavi di Champions League e dalla qualificazione in finale di Copa, ospita gli Azulones. Le formazioni e le quote sono disponibili, e sono in corso le analisi sui pronostici per questa partita di campionato.

Sabato pomeriggio sfida tra squadre col morale altissimo: da una parte c’è l’Atletico Madrid, che ha appena travolto il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ed è ancora fresco di festa per il raggiungimento della finale di Copa. Dall’altra c’è il Getafe, che aveva di fronte due sfide difficilissime e invece ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Getafe (sabato 14 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros ospitano gli Azulones

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