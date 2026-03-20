Eni prepara dividendo straordinario
Durante il Capital Markets Update 2026-2030, Eni ha annunciato l’intenzione di distribuire un dividendo straordinario agli azionisti. L’azienda ha anche comunicato l’adozione di un nuovo meccanismo che collega direttamente la remunerazione agli azionisti alla generazione di cassa, in relazione alle variazioni dei mercati. La decisione si inserisce in un quadro di strategie finanziarie a medio termine.
Al Capital Markets Update 2026-2030 Eni alza ulteriormente l'asticella della remunerazione agli azionisti, introducendo un meccanismo che lega in modo diretto la generazione di cassa all'andamento dei mercati. «Per scenari di prezzo del greggio particolarmente elevati (cioè superiori a 90 dollari al barile; oppure per incrementi del 50% del prezzo del gas o del margine di raffinazione), prevediamo di distribuire il 100% del cash flow addizionale in forma di dividendo straordinario», ha spiegato il Ceo Claudio Descalzi, delineando una politica che rafforza ulteriormente l'appeal del titolo. La distribuzione resta una priorità strategica per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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