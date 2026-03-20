energia cib presenta a biogas italy report sul potenziale produttivo di biometano

Durante la fiera Biogas Italy, Cib ha presentato un report che analizza il potenziale produttivo di biometano. Secondo i dati raccolti, il 79% dei decisori italiani valuta positivamente il ruolo del biogas e del biometano nello sviluppo nazionale. La presentazione ha attirato l'attenzione su questa filiera energetica, evidenziando l’interesse di figure istituzionali e aziendali verso queste fonti rinnovabili.

Milano, 19 mar. -(Adnkronos) - Il biogas e il biometano sono visti positivamente dai decisori italiani: il 79% di loro, infatti, riconosce un impatto positivo del biogas e del biometano sullo sviluppo del Paese. Il dato è fornito dallo studio realizzato dal Cib, Consorzio Italiano Biogas, in collaborazione con YouTrend, sulla percezione che i decisori italiani hanno del biogas e del biometano, e presentato oggi a Roma nella seconda giornata di lavori di Biogas Italy. L'evento è stato aperto dal videomessaggio del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che ha ribadito il ruolo centrale dell'agricoltura e della filiera del biogas e biometano agricolo nella transizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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