ECP Travel Grant 2026 European Cancer Prevention premia due ricercatrici per lo studio sul cancro

Due ricercatrici sono state premiate con il “ECP Travel Grant 2026” dall’organizzazione europea per la prevenzione del cancro. Il riconoscimento riguarda il loro studio sul cancro e mira a sostenere la partecipazione a conferenze e incontri scientifici. La premiazione è stata annunciata in un comunicato ufficiale dell’organizzazione, che ha specificato i dettagli del premio e le finalità del progetto.

L’organizzazione europea per la prevenzione del cancro con sede legale in Campania, European Cancer Prevention Organization APS, presieduta dallo scienziato e oncologo campano, Giovanni Corso, ha premiato ieri a Milano, due giovani ricercatrici che si sono distinte nel corso della loro carriera per lo studio e lotta al cancro. Si tratta delle studiose, la genetista presso lo IEO di Milano, Cecilia Altamura di 26 anni, affiancata dal tutor e medico Bernardo Bonanni e la matematica presso l’Università “La Statale” di Milano, Silvia Mignozzi di 28 anni, seguita dal tutor e docente Carlo La Vecchia. Un premio, “ECP Travel Grant 2026”, che ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ECP Travel Grant 2026”, European Cancer Prevention premia due ricercatrici per lo studio sul cancro Articoli correlati Le infezioni da HPV e lo European Beating Cancer PlanLa scena è questa: arriva a casa una lettera per lo screening o un messaggio dal pediatra per il vaccino dell’HPV; si apre la busta, si legge in... Neuroscienze: dall’European Research Council un nuovo Grant al docente dell’Università di Parma Luca BoniniIl finanziamento sostiene il progetto VisionMagTrack, il cui obiettivo consiste nella realizzazione e validazione di un sistema innovativo,...