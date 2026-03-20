ECP Travel Grant 2026 European Cancer Prevention premia due ricercatrici per lo studio sul cancro

Da anteprima24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ricercatrici sono state premiate con il “ECP Travel Grant 2026” dall’organizzazione europea per la prevenzione del cancro. Il riconoscimento riguarda il loro studio sul cancro e mira a sostenere la partecipazione a conferenze e incontri scientifici. La premiazione è stata annunciata in un comunicato ufficiale dell’organizzazione, che ha specificato i dettagli del premio e le finalità del progetto.

L’organizzazione europea per la prevenzione del cancro con sede legale in Campania, European Cancer Prevention Organization APS, presieduta dallo scienziato e oncologo campano, Giovanni Corso, ha premiato ieri a Milano, due giovani ricercatrici che si sono distinte nel corso della loro carriera per lo studio e lotta al cancro. Si tratta delle studiose, la genetista presso lo IEO di Milano, Cecilia Altamura di 26 anni, affiancata dal tutor e medico Bernardo Bonanni e la matematica presso l’Università “La Statale” di Milano, Silvia Mignozzi di 28 anni, seguita dal tutor e docente Carlo La Vecchia. Un premio, “ECP Travel Grant 2026”, che ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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