Neuroscienze | dall’European Research Council un nuovo Grant al docente dell’Università di Parma Luca Bonini

Luca Bonini, docente di Neuroscienze Cognitive all’Università di Parma, ha ottenuto un nuovo finanziamento dal European Research Council. Il grant permetterà al ricercatore di proseguire le sue ricerche nel campo delle neuroscienze. Bonini ha già portato avanti studi innovativi e questa nuova sovvenzione gli dà la possibilità di approfondire ulteriormente il suo lavoro. La notizia è stata annunciata oggi dall’ateneo parmense.

Il finanziamento sostiene il progetto VisionMagTrack, il cui obiettivo consiste nella realizzazione e validazione di un sistema innovativo, telemetrico e non invasivo, per la ricerca neurocomportamentale sulla scimmia Un nuovo ERC Grant a Luca Bonini, docente di Neuroscienze Cognitive al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. L’European Research Council, il principale organismo dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca di eccellenza, gli ha infatti assegnato un grant ERC Proof of Concept. Il finanziamento sostiene il progetto VisionMagTrack, il cui obiettivo consiste nella realizzazione e validazione di un sistema innovativo, telemetrico e non invasivo, per la ricerca neurocomportamentale sulla scimmia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

L'Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e le strutture dell'Ateneo resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per quelle con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera.

