È una bugiarda patologica GF Vip il pubblico contro la concorrente | la segnalazione scatena il caos

Nella Casa del Grande Fratello Vip Ibiza Altea, il pubblico si è scagliato contro una concorrente, definendola una bugiarda patologica. La segnalazione ha portato a un caos tra i partecipanti, mentre Nicolò Brigante ha condiviso un momento di confidenza che ha sorpreso molti. La situazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori e ha generato diverse reazioni sui social.

Nella Casa del Grande Fratello Vip Ibiza Altea si è aperta con Nicolò Brigante in un momento di confidenza che ha spiazzato molti. Tra i due sembra esserci una sintonia naturale e proprio quel clima “protetto” l’ha portata a raccontare pezzi delicati della sua vita. Al centro c’è il figlio Angel, il suo punto fermo: “È la mia luce, il mio mini me”. Ibiza ha spiegato di non essersi mai pentita di essere diventata madre giovanissima, anzi: quel legame è la sua bussola, anche quando tutto intorno si complica. In questi giorni il pubblico l’ha vista più volte emozionarsi: su Mediaset Infinity, ad esempio, ha raccontato anche il rapporto con il padre in un altro momento intenso della convivenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Renato Biancardi, il concorrente misterioso del GF Vip: l’amico storico di De Martino che il pubblico ha già incontratoRenato Biancardi è uno dei volti più curiosi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality che continua a dominare la televisione italiana.

GF Vip, sondaggi del 20 marzo: il pubblico ha già scelto la sua prediletta (c’è una sorpresa)Il pubblico ha già scelto la sua preferita: Antonella Elia, un nome, un programma.

Contenuti e approfondimenti su È una bugiarda patologica GF Vip il...

Grande Fratello Vip, Ibiza Altea shock: Mia madre è pessima, ma il web la smascheraUna confessione intima accende il dibattito e divide il pubblico del reality: E' una bugiarda patologica! ... msn.com

Wanda Nara è una bugiarda patologica: Icardi accusa l’ex moglieScoppia l’ennesima guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli scorsi giorni la showgirl aveva rilasciato alcune dichiarazioni a MasterChef Celebrity, raccontando che il rapporto con l’ex coniuge ... ilfattoquotidiano.it