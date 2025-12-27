Dove vedere Milan-Verona in diretta tv o streaming | Sky NOW o DAZN?

Alle ore 12:30 di domani, domenica 28 dicembre, c'è Milan-Verona a 'San Siro', partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

dove vedere milan verona in diretta tv o streaming sky now o dazn

