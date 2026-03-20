Don Diana Policastro | La memoria non è un rito ma responsabilità quotidiana

Il 19 marzo a Casal di Principe è stato ricordato come una giornata che unisce memoria e responsabilità, secondo quanto affermato da Don Diana di Policastro. La data, non considerata un rito, rappresenta un momento di consapevolezza quotidiana e di impegno continuo. La giornata ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato a iniziative e commemorazioni per mantenere vivo il ricordo.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il 19 marzo, a Casal di Principe, non è mai una data qualunque. È un giorno che tiene insieme memoria, dolore e soprattutto responsabilità”. Così, Aldo Policastro, procuratore generale della Corte d’Appello di Napoli, intervenendo ieri pomeriggio nella Parrocchia di San Nicola di Bari di Casal di Principe, in occasione della cerimonia del “Premio Artistico-Letterario “Don Peppe Diana – Poesie di pace”, dedicato al sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994. Nel suo intervento, Policastro ha ricordato la figura di don Peppe Diana non solo come simbolo della testimonianza civile e religiosa contro la criminalità organizzata, ma anche come uomo profondamente immerso nella sua comunità e capace di parlare ai giovani: “ Don Peppe non fu un eroe solitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Don Diana, Policastro: “La memoria non è un rito ma responsabilità quotidiana” Articoli correlati Mese della legalità in memoria di don Diana ai SalesianiUn mese dedicato alla legalità e alla memoria di don Peppino Diana con due ospiti di primo piano della magistratura italiana. Giorno della Memoria, Valditara lancia l’allarme: “Antisemitismo in crescita in Europa, la scuola deve fare i conti con il presente. La memoria rischia di diventare un rito vuoto”Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 27 gennaio alla cerimonia del Giorno della Memoria al Palazzo del... Una raccolta di contenuti su Don Diana Temi più discussi: Don Diana, la camorra e la santità scomoda. La diocesi prepara la causa di beatificazione; Casal di Principe si ferma nel segno di don Peppe Diana: il ricordo a 32 anni dall'omicidio del sacerdote; Don Diana, il vescovo Spinillo annuncia l’inizio del percorso verso la beatificazione; Don Peppe Diana, il 19 marzo a Casal di Principe una giornata in memoria a 32 anni dall'omicidio. Don Diana: Policastro, memoria non un rito ma responsabilità quotidianaIl 19 marzo, a Casal di Principe, non è mai una data qualunque. È un giorno che tiene insieme memoria, dolore e soprattutto responsabilità. (ANSA) ... ansa.it Il 19 marzo e il ricordo di Don Diana: la ribellione delle idee contro la violenza della criminalitàA 32 anni dalla morte, ricordiamo Don Giuseppe Diana, simbolo di lotta alla camorra. Il 19 marzo, nel suo nome, onoriamo tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. casertaweb.com Sono da poco trascorse le 7:20 del mattino. È il 19 marzo 1994 e don Giuseppe Diana entra nella sua chiesa a Casal di Principe (Caserta) per celebrare la Messa, come ogni giorno. Alcuni fedeli lo attendono, un amico è lì per fargli gli auguri: è anche il giorno - facebook.com facebook #TG2000 - Don Diana, Diocesi #Aversa avvia iter canonico per il riconoscimento del martirio #19marzo #DonPeppeDiana #Chiesa #CasalDiPrincipe #Camorra #NEWS #TV2000 @tg2000it @mattinodinapoli @VescovodiAversa @agesci @liberainfo x.com