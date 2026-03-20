Domenica ecologica a Roma | a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde

Domenica 29 marzo a Roma si svolge nuovamente la giornata dedicata alla domenica ecologica. In questa occasione, viene attuato il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della ZTL “Fascia Verde”. La misura riguarda tutte le auto che superano determinati parametri di emissioni, limitando il traffico nella zona centrale della città.

La prossima domenica, 29 marzo, torna a Roma la domenica ecologica, con il consueto blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della ZTL “Fascia Verde”. La misura rientra nel calendario definito dalla Giunta capitolina per la stagione invernale 2025-2026. Stop alle auto: orari e area interessata. Durante la giornata sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde nelle seguenti fasce orarie: 7.30 – 12.30. 16.30 – 20.30. Il blocco fa parte delle cinque “domeniche ecologiche” previste per l’inverno 2025-2026 e promosse dall’ Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, con l’obiettivo di ridurre temporaneamente il traffico e sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Il 22 febbraio sarà la quarta #domenicaecologica 2025-2026 Blocco della circolazione per i veicoli a benzina o diesel (non rientranti nelle deroghe) nella ZTL Fascia Verde 7:30-12:30 e 16:00-19:00 ow.ly/BAKW50YiJHt Ordinanza/deroghe ow.ly/3 x.com