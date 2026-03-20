Diretta gol Serie A LIVE | si parte da Cagliari Napoli

Alle 15 si accendono le sfide della 30esima giornata di Serie A con Cagliari-Napoli, visibile in diretta. La giornata prevede partite con aggiornamenti in tempo reale, risultati, moviola e cronaca dettagliata. Gli appassionati possono seguire tutte le azioni, i gol e le decisioni arbitrali attraverso la trasmissione live, con sintesi e tabellini aggiornati continuativamente.

Calciomercato Atalanta, via al piano per il 202627: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutti i dettagli Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Infortunio Leao: il portoghese salta Milan Torino. Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box, ultimissime Pisa, parla Hiljemark: «Como squadra fortissima. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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