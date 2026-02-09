Diretta gol Serie A LIVE | Roma Cagliari si parte!

Durante la partita tra Roma e Cagliari, i tifosi sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La gara, valida per la 24esima giornata di Serie A, è stata ricca di emozioni, con azioni veloci e occasioni da goal da entrambe le parti. I giocatori hanno dato il massimo per portare a casa i tre punti, e il pubblico ha assistito a un match intenso e combattuto fino alla fine.

Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortuni Milan: Allegri valuta Pulisic e Leao in vista della trasferta di Pisa! Tutti gli aggiornamenti Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Mbappé, dalla Francia rimbalza la cifra shock! Quanto guadagna la madre-agente di Kylian, percepisce più di alcuni giocatori del Real Madrid! Rennes, caos totale nel club! Esonerato Beye, avviato un procedimento disciplinare per lui e il suo staff. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Roma Cagliari, si parte! Approfondimenti su Roma Cagliari DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: Cagliari-Roma 0-0, si parte! LIVE Diretta Gol Serie A LIVE, Cagliari Roma 0-0 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. CAGLIARI vs ROMA DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, semaforo verde. Rosso per la Roma: promossi e bocciati della 23ª. Risultati serie A, classifica/ Vince l’Atalanta! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve evita il ko al 96?! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com Arrivate le ufficiali per il march delle 20.45 tra Roma e Cagliari Le scelte dei tecnici facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.