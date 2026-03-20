Diretta gol Europa League LIVE | Roma Bologna a supplementari!

Durante la partita tra Roma e Bologna, la sfida si è conclusa ai supplementari, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta gol dell’Europa League. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate fino alla fine, con i gol segnati durante i tempi regolamentari e la decisione di andare ai supplementari per determinare il risultato finale. Segui con noi tutte le notizie sulle partite valide per la competizione.

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