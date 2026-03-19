Diretta gol Europa League LIVE | in campo Roma Bologna

In questa diretta gol dell’Europa League vengono seguiti in tempo reale gli eventi di Roma e Bologna, che si affrontano in una delle partite in programma. I tifosi e gli appassionati possono aggiornarsi sugli sviluppi del match, con i gol e le azioni più importanti che si susseguono sul campo. La cronaca si concentra sugli episodi salienti di una delle partite in corso.

Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino! Calciomercato Inter, Ausilio vola a Londra! La mossa del direttore sportivo per il portiere del futuro Bonny svela: «A 17 anni stavo per andare alla Juve, saltò tutto per una visita medica! L’Inter era nel mio destino» Convocati Cagliari per il Napoli, Pisacane chiama due ragazzi dalla Primavera! L’elenco completo Marotta: «Scudetto? Noi la lepre, nella posizione più difficile, ma convinti di potercela fare! Sul nuovo stadio vi dico questo» Cremonese, la conferenza di presentazione di Giampaolo: «Questo club la mia rinascita, serve il coraggio di sbagliare». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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