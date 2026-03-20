I jeans bootcut mantengono il loro fascino da tempo grazie alla loro forma distintiva, che si adatta facilmente a diversi stili. Recentemente, si sono affiancati a capi di abbigliamento come trench corti, giacche napoleoniche, barn jacket e blouson in denim, ampliando le possibilità di abbinamento. La varietà di giacche e giubbotti in denim si combina con i jeans dal taglio classico, creando look versatili e senza tempo.

C’è una ragione molto chiara per cui i jeans bootcut non passano mai di moda. Sta tutta nella loro forma caratteristica. Una silhouette che incontra facilmente la preferenza delle donne, perché fascia e sostiene la zona dei fianchi, allunga le gambe e si allarga quanto basta sul polpaccio per favorire qualsiasi abbinamento in fatto di scarpe. Come dice il loro nome, infatti, hanno un taglio che permette di indossare sotto di essi anche degli stivali. Ma stanno benissimo anche con modelli più femminili come ballerine, décolletée e slingback, con tacchi più o meno alti. Non sorprende, quindi, che appena arriva la primavera siano una delle prime scelte dell’armadio, vista la loro versatilità e adattabilità ai continui cambi di temperatura e meteo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal trench corto alla giacca napoleonica, dalla barn jacket al blouson in denim

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