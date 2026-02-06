Dal glamoratti al light blue dal maxi trench alla pelle multicolor fino ai guanti da opera

Da amica.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inverno continua con freddo e giornate grigie, ma già si pensa alla primavera. Le nuove tendenze si vedono tra i negozi: maxi trench, pelle multicolor, guanti da opera e il classico light blue che si fa spazio tra i capi. Anche se il termometro non lo mostra, i fashion lover iniziano a sfogliare le collezioni per la prossima stagione.

L’inverno è in pieno svolgimento, con le sue temperature basse e le sue giornate uggiose. Eppure non è mai troppo presto per pensare alla bella stagione, almeno attraverso gli abiti e gli accessori. Perché se la moda cambia a grande velocità, nulla ci impedisce di anticiparla, sfoggiando fin da adesso le tendenze primavera 2026. Già, perché alcune di esse si prestano alla perfezione a essere indossate anche con il freddo, pur cominciando a emanare vibrazioni positive all’insegna del rinnovamento e del cambio di stagione. Che si tratti di un mood, di un preciso capo dell’armadio, di un accessorio, di un colore o di un materiale. 🔗 Leggi su Amica.it

