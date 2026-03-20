Da Saviano a Giannini I flop dei volti della sinistra di cui però nessuno parla

Negli ultimi tempi si parla poco dei risultati dei volti della sinistra, anche se alcuni sono finiti nel mirino per insuccessi evidenti. Tra questi, spicca il caso di Massimo Giannini, noto giornalista e commentatore, coinvolto in alcune vicende di fallimenti pubblici. La discussione sui loro esiti sembrerebbe essere messa in secondo piano rispetto ad altri temi politici e mediatici.

Ancora si rammenta il flop colossale (uno dei tanti.) di Massimo Giannini, guru della Sinistra che da anni in qualità di ospite, pontifica da mane a sera nei salottini televisivi «buoni», per poi fare fiasco qualche mese fa alla guida del suo programma Circo Massimo arenato sul Nove sull'1% di share. Ma l'ex direttore della Stampa nonché promotore di Bella Chat, iniziativache si presentava come baluardo dell'antifascismo e presto finita in disgrazia, non è stato il solo a subire la grama sorte dell'insuccesso televisivo. La scorsa settimana è toccato a un altro suo compagno di schieramento, l'attore e dammaturgo Stefano Massini che vediamo concionare da anni a Piazzapulita da Corrado Formigli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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