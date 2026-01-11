Bianchi | Difendere lo Scudetto è difficile a Napoli forse un po’ di più Con l’Inter è nata una nuova rivalità

Ottavio Bianchi commenta la sfida tra Napoli e Inter, sottolineando le difficoltà nel difendere lo scudetto, con particolare attenzione alla situazione partenopea. L’ex allenatore evidenzia come la rivalità tra le due squadre si sia intensificata, creando un contesto di grande attenzione in vista del match di stasera. Un’analisi che riflette l’importanza di questa sfida nel campionato italiano, offrendo uno sguardo equilibrato sulla situazione attuale.

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Ottavio Bianchi ha così analizzato il momento di Napoli e Inter in vista del big match di stasera. Le parole di Bianchi. La nuova rivalità al vertice è invece certezza. «Condivido. È nata una nuova rivalità. Le altre stanno avendo delle difficoltà e ora l’Inter e il Napoli, con il Milan, sembrano decisamente avanti a tutte.» L’Inter è la tradizione e il Napoli il nuovo che avanza? «È corretto dire così e l’Inter è lì da sempre. Ma anche il Napoli ormai è una realtà consolidata da anni. Ai miei tempi gli azzurri vivevano di alti e bassi. Ora sono pure loro una squadra da battere, proprio come le altre grandi tradizionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

