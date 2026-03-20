Un sondaggio condotto dall’osservatorio ‘Monitoring Democracy’ dell’Università Bocconi, in collaborazione con SWG, ha raccolto le opinioni degli italiani riguardo a ciò che funziona nel paese. Secondo i risultati, sono pochi gli aspetti considerati positivi, con molte persone che indicano come principali preoccupazioni la guerra e il cambiamento climatico, più di criminalità e immigrazione.

Milano, 20 marzo 2026 – L’osservatorio di ricerca ‘ Monitoring Democracy ’, promosso dal dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Bocconi in collaborazione con SWG, ha emesso i risultati del sondaggio Pact 4 The Future. Si tratta di un’analisi, aggiornata a febbraio 2026, che si basa su un campione di 2.049 individui e ha come scopo quello di presentare la visione degli italiani relativamente a tre grandi questioni socio-politiche: "Cosa funziona oggi in Italia e cosa invece spaventa secondo la comunità?"; "Quali sono le vere priorità quando gli italiani devono scegliere e come essi vedono il futuro del paese?" e, infine, "Il disagio dei più giovani e il ruolo della scuola". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa funziona in Italia secondo gli italiani? Spoiler: poco. Fa paura la guerra e il clima spaventa più di criminalità e migranti

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