Come abbiamo fatto ad abituarci all’idea che la guerra sia inevitabile

Come abbiamo potuto accettare che la guerra diventi una realtà quasi scontata? Se desideri approfondire ciò che accade nel mondo o chiarire dubbi su temi di grande rilevanza poco trattati, la redazione è qui per ascoltarti e fornirti informazioni accurate e imparziali.

Espagne, la destination pour des Spring Break

VIVONO SU UN ALTRO PIANETA… Abbiamo letto con vivo stupore il comunicato a firma "Partito Democratico Volterra" sull'ultimo numero de La Spalletta. Si, "stupore", perché non riusciamo ancora ad abituarci al fatto che un soggetto politico di governo riesc facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.