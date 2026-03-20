Como-Pisa domenica 22 marzo 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 12:30 si disputa la partita tra Como e Pisa, valida per la 30esima giornata di Serie A. Il Como, che ha conquistato il quarto posto in classifica, affronta il Pisa in un match che si svolge in casa dei lombardi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici ancora da definire.

Ora che ha raggiunto il quarto posto, il Como non può assolutamente fermarsi nel turno casalingo contro il Pisa il programma nel lunch match domenicale della 30esima giornata di Serie A. I lariani sono reduci dal successo Nello scontro diretto con la Roma, è da una serie di 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Pisa (domenica 22 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Genoa-Torino (domenica 22 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiGenoa e Torino si affrontano nel lunch match domenicale per la 26esima giornata di Serie A e si tratta di una sfida abbastanza delicata per via della... Contenuti utili per approfondire Como Pisa domenica 22 marzo 2026 ore 12... Temi più discussi: Como-Pisa, info biglietti; Como-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Como-Pisa (domenica 22/3, ore 12.30); Como-Pisa su Radio Bruno dalle 12:30 di domenica 22 marzo. Como-Pisa, le probabili formazioni: Kempf in vantaggio su Diego Carlos, Nico Paz può riposareLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Pisa (Domenica 22 marzo, ore 12.30, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN): Come arriva il Como Nove. tuttomercatoweb.com Como-Pisa, i lariani difendono il quarto posto al SinigagliaIl lunch match della domenica propone un confronto tra due squadre con obiettivi opposti: al Sinigaglia di Como va in scena Como-Pisa, sfida valida per la ... lifestyleblog.it LA SCIARPA DEL COMO PER TE! PRONOSTICO COMO - PISA Partecipa al nostro contest e vinci la Sciarpa del Como! Fai il tuo pronostico sulla partita COMO - PISA e avrai la possibilità di ricevere in regalo la sciarpa originale del Co - facebook.com facebook Como: tutti disponibili per la partita col Pisa. Fabregas a caccia della quinta vittoria di fila, anche per omaggio ad Hartono #ANSA x.com