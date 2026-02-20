Genoa-Torino domenica 22 febbraio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Genoa e il Torino si sfidano domenica alle 12:30, determinati a migliorare la loro posizione in classifica. La partita si gioca in un momento di grande pressione per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la salvezza. I tifosi assistono a un match che promette intensità e tensione, con le formazioni pronte a dare il massimo. Il risultato potrebbe influenzare pesantemente il cammino di entrambe le squadre.

Genoa e Torino si affrontano nel lunch match domenicale per la 26esima giornata di Serie A e si tratta di una sfida abbastanza delicata per via della classifica di entrambe. Il Grifone ha 24 punti ed è solo a +3 sulla zona retrocessione, il che impone un risultato positivo. I liguri arrivano da un pari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Torino-Lecce (domenica 01 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica alle 12:30 si gioca Torino-Lecce, il match di Serie A che apre la giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, Genoa-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Genoa e Torino, i precedenti; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati.

Serie A, Genoa-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tvGranata attesi dal Genoa nel lunch match: numeri, precedenti e chiavi tattiche di una sfida che pesa nella corsa salvezza ... torinotoday.it

Genoa-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Genoa-Torino in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Le probabili formazioni di #GenoaTorino: torna #Obrador, chi affianca #Simeone Come giocheranno le due squadre domani alle 12.30 I dubbi e le certezze dei due allenatori #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi qui x.com

Genoa-Torino: Ferraris Infuocato. Il dato sugli spettatori Genoa-Torino promette scintille al Ferraris: sold out con 32.000 tifosi. Per i granata una difficoltà in più. La partita tra Genoa e Torino, in programma domani 22 febbraio 2026 alle 12:30 allo Stadio L - facebook.com facebook