L'endometriosi è una condizione che colpisce molte donne e si presenta con sintomi variabili, rendendo complesso il percorso diagnostico. Tra i segnali più comuni ci sono dolori intensi durante il ciclo, dolore durante i rapporti sessuali, problemi intestinali o urinari, stanchezza persistente e alterazioni nel ciclo mestruale. Riconoscere questi campanelli di allarme può aiutare a indirizzare le cure in modo più tempestivo.

L’endometriosi, oltre a essere una patologia particolarmente debilitante, è anche difficile da diagnosticare. Si sviluppa quando il tessuto uterino ectopico, simile all’endometrio che riveste l’utero, cresce al di fuori dell’utero stesso, solitamente sulle ovaie, sulle tube di Falloppio o sulla superficie esterna dell’utero: questo tessuto, così come l’endometrio, si inspessisce e poi si sfalda, ma lo fa al di fuori dell’utero, provocando infiammazione, dolore, gonfiore e formazione di cicatrici nelle aree coinvolte. Spesso l’endometriosi non viene diagnosticata perché confusa con i normali dolori mestruali, ma ci sono dei segnali che aiutano a percepire la presenza di endometriosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come capire se hai l'endometriosi: i 5 segni da non trascurare

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