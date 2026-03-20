Colombo dirige Fiorentina-Inter | i numeri delle due squadre sotto la sua guida

Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como, sarà l’ufficiale di gara di Fiorentina-Inter, partita molto attesa e decisiva per la classifica di entrambe le squadre. La sua presenza si inserisce in un incontro che vede le due formazioni impegnate in una sfida importante, con il fischietto incaricato di mantenere l’ordine e assicurare il rispetto delle regole sul campo.

Colombo. A dirigere l’attesissimo incrocio tra Fiorentina e Inter sarà Andrea Colombo, fischietto della sezione di Como, che avrà il compito di gestire una sfida cruciale per entrambe le zone della classifica. Al suo fianco, lungo le linee laterali, agiranno gli assistenti Bahri e Dei Giudici, mentre Tremolada ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. La gestione tecnologica sarà affidata a un binomio di grande esperienza: Fabio Maresca sarà al VAR, supportato da Davide Massa nel ruolo di AVAR. I precedenti statistici sorridono decisamente ai nerazzurri, delineando un quadro quasi opposto per le due formazioni. L’ Inter vanta un bilancio molto positivo sotto la direzione di Colombo: in 8 incroci, la squadra di Milano ha ottenuto ben 6 vittorie, incassando solamente 2 sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, bianconeri sotto di dueRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

Leggi anche: Di Bello è l’arbitro di Como-Inter: i numeri dei nerazzurri sotto la sua direzione

Tutti gli aggiornamenti su Colombo dirige Fiorentina Inter i...

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, arbitra Colombo con Maresca al VAR. Tra i precedenti, il Derby d'Italia e il recupero contro il Bologna del 2025; Designazioni Serie A: Feliciani per Bologna-Lazio. A Sacchi la sfida tra Roma e Lecce; Serie A, Fiorentina - Inter: dirige l’arbitro Colombo; Graziani: Silenzio stampa dell'Inter? Il calcio è un gioco. Ma togliete le carte al VAR.

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo con Maresca al VAR. Tra i precedenti, il Derby d'Italia e il recupero contro il Bologna del 2025In silenzio stampa per l'arbitraggio della partita contro l'Atalanta, la capolista Inter affronterà la Fiorentina, a caccia di punti salvezza: dirige l'incontro il 35enne di Como. goal.com

Colombo, l'arbitro di Fiorentina-Inter: i viola non hanno mai vinto con luiL'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina, dopo la trasferta in Polonia, tornerà a calcare il prato verde del Franchi ... firenzeviola.it

GdS - #Lautaro, niente Fiorentina- #Inter: arrivederci alla Roma. L'argentino scalpita, ma... x.com

BUFERA ARBITRO FIORENTINA-INTER "Rocchi ci ha mandato il SICARIO. È già PERSA..." - facebook.com facebook