Il 20 marzo porta un fine settimana ricco di novità musicali con il rilascio di nuovi singoli. Tra gli artisti coinvolti ci sono Harry Styles, Achille Lauro e Juli, che hanno pubblicato le loro ultime canzoni. Inoltre, tornano sulla scena anche Dimartino, che riprende la carriera solista, e Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. La giornata si presenta quindi come un momento di fermento musicale.

Un weekend di ritorni quello al via da oggi 20 marzo, che vede tra i nuovi singoli Dimartino (che riparte dalla carriera solista dopo l’album congiunto ed il successo con Colapesce ) e Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Harry Styles – American Girls: Il brano, secondo singolo estratto da Kiss All Time. Disco Occasionally, ha debuttato alla #1 dei singolo più ascoltati al mondo su Spotify e Apple Music, si trova attualmente nella TOP 3 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify e ancora alla #1 di Apple Music. Achille Lauro – In Viaggio Verso Il Paradiso: Ballad intensa che mette al centro una promessa d’amore assoluta, è stata presentata per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour attualmente in corso, diventando immediatamente uno dei momenti più intensi dello show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Harry Styles, Achille Lauro, Juli, tra i nuovi singoli del 20 marzo

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