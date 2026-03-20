Ci sono Harry Styles Achille Lauro Juli tra i nuovi singoli del 20 marzo
Il 20 marzo porta un fine settimana ricco di novità musicali con il rilascio di nuovi singoli. Tra gli artisti coinvolti ci sono Harry Styles, Achille Lauro e Juli, che hanno pubblicato le loro ultime canzoni. Inoltre, tornano sulla scena anche Dimartino, che riprende la carriera solista, e Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. La giornata si presenta quindi come un momento di fermento musicale.
Un weekend di ritorni quello al via da oggi 20 marzo, che vede tra i nuovi singoli Dimartino (che riparte dalla carriera solista dopo l’album congiunto ed il successo con Colapesce ) e Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Harry Styles – American Girls: Il brano, secondo singolo estratto da Kiss All Time. Disco Occasionally, ha debuttato alla #1 dei singolo più ascoltati al mondo su Spotify e Apple Music, si trova attualmente nella TOP 3 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify e ancora alla #1 di Apple Music. Achille Lauro – In Viaggio Verso Il Paradiso: Ballad intensa che mette al centro una promessa d’amore assoluta, è stata presentata per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour attualmente in corso, diventando immediatamente uno dei momenti più intensi dello show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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