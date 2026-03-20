Champions League Chelsea-Psg 0-3 | parigini troppo forti super Kvara

Nel match di martedì 17 marzo allo Stamford Bridge di Londra, il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 contro il Chelsea, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra francese ha dimostrato una forte superiorità, con un contributo decisivo di Kvara. La squadra di Luis Enrique ha conquistato la vittoria sul campo inglese, confermando il risultato complessivo della doppia sfida.

La squadra di Luis Enrique batte quella inglese anche la sera di martedì 17 marzo allo Stamford Bridge di Londra, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come da pronostici, il Paris Saint Germain vince anche la gara di ritorno di questi ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea ed accede al turno successivo. Ennesima super prova dei francesi campioni in carica, che eliminano gli inglesi con un netto 0-3. La formazione di Luis Enrique si è imposta senza alcun tipo di problema allo Stamford Bridge di Londra la sera di martedì 17 marzo. Ed ora avanti i prossimi avversari per la squadra che detiene il titolo di campione d’Europa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Champions League, Chelsea-Psg 0-3: parigini troppo forti, super Kvara Articoli correlati Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 5-0 ai supplementari, Kvara e Barcola per lo 0-2 del PsgFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 4-0 ai supplementari, Kvara porta già avanti il PsgFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Contenuti utili per approfondire Champions League Temi più discussi: Diretta Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg oggi, ottavi Champions League. Risultato live; Chelsea-Psg 0-3: Barcola, che perla all'incrocio! Gli highlights della partita; Dove vedere Chelsea-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario; Dove vedere Chelsea-PSG oggi in tv: due canali in diretta per il ritorno di Champions, in palio i quarti. Chelsea-Psg, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingIl Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella ... sport.sky.it Chelsea-Psg, orario e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di finale di Champions LeagueI Blues sono chiamati a rimontare il 5-2 dell'andata subito in casa dei parigini per accedere al prossimo turno ... tuttosport.com Conegliano e Scandicci si sono qualificate alle “final four” della Champions League femminile di pallavolo: si giocheranno la vittoria del torneo con due squadre turche, dopo averne eliminate altre due - facebook.com facebook Conegliano e Scandicci si sono qualificate alle “final four” della Champions League femminile di pallavolo: si giocheranno la vittoria del torneo con due squadre turche, dopo averne eliminate altre due x.com