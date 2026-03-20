Un avvocato risponde a una domanda sul risarcimento per errore giudiziario dopo il patteggiamento. La questione riguarda la possibilità di ottenere un risarcimento anche se si è già concluso un patteggiamento e si è usciti dal carcere. La risposta varia a seconda di come si è formato il provvedimento giudiziario, senza entrare in motivazioni o cause.

“Avvocato, ho patteggiato per uscire dal carcere. Posso comunque chiedere il risarcimento per errore giudiziario?” La risposta non può essere tranchant e dipende da come si è formato il provvedimento. Il caso di Giulia Ligresti lo mostra con solare evidenza. Nel luglio 2013 fu arrestata nell’inchiesta sul gruppo Fondiaria-Sai, con accuse di falso in bilancio e manipolazione del mercato legate ai bilanci 2010 e alla gestione delle riserve sinistri. Nel corso della custodia cautelare scelse di patteggiare per interrompere la detenzione. Il GIP di Torino applicò la pena concordata stabilì 2 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa. Anni dopo, il quadro processuale è stato ribaltato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caso Ligresti: si può essere risarciti per errore giudiziario anche dopo il patteggiamento?

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