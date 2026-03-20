Dopo il varo del taglio temporaneo delle accise, deciso dal Governo, controlli sui distributori. Mentre continuano i sequestri di carburanti di contrabbando. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caro benzina, il taglio delle accise ora si vede. Controlli a tappeto della Finanza

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