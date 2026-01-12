Benzina la Regione rilancia | distributori bianchi Fvg e carburanti green per abbassare i prezzi

La Regione Friuli Venezia Giulia annuncia un rilancio delle strategie per il settore dei carburanti, puntando su distributori “bianchi” e carburanti green. Questa iniziativa mira a favorire una maggiore competitività e a ridurre i costi per i consumatori, continuando a sviluppare soluzioni sostenibili e innovative nel mercato energetico locale.

Dopo aver vinto la battaglia dei prezzi con l'Area 0, il Friuli Venezia Giulia prepara un nuovo passo nel mercato dei carburanti. Non solo digitalizzazione della benzina agevolata, ma una vera e propria rivoluzione nel modello di distribuzione: una rete regionale di "pompe bianche", gestite.

Prezzi anomali della benzina in alcune regioni: cosa sta succedendo? - Mentre il prezzo medio nazionale scende ai minimi dal 2022, Assoutenti segnala anomalie territoriali dopo il riallineamento fiscale entrato in vigore a gennaio ... giornalelavoce.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it

Fare il pieno di benzina costa meno in tutta la regione grazie allo sconto carburanti della Regione. La consistenza del risparmio, al netto delle agevolazioni regionali, resta però diversa nelle quattro ex province del Friuli Venezia Giulia. Nella fascia confinaria, - facebook.com facebook

Prezzi, il gasolio ha sorpassato la benzina: Sardegna tra le regioni più care d’Italia x.com

