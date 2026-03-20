Campionati di giornalismo Coldiretti scende in campo | Ecco il valore dell’agricoltura

Coldiretti Bologna partecipa ai campionati di giornalismo aderendo al progetto ‘Cronisti in Classe’ promosso da Il Resto del Carlino. La decisione di coinvolgere gli studenti mira a mettere in luce il valore dell’agricoltura e l’importanza dell’educazione alimentare come forma di educazione civica. L’iniziativa vede Coldiretti collaborare direttamente con le scuole, promuovendo un approfondimento su temi legati al mondo agricolo.

"L’educazione alimentare è educazione civica". Coldiretti Bologna sceglie di scendere in campo accanto agli studenti aderendo al progetto ‘ Cronisti in Classe ’ promosso da Il Resto del Carlino. Un’iniziativa che diventa occasione per parlare di educazione alimentare, salute e territorio direttamente alle nuove generazioni. Questo il commento del direttore cittadino di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri (nella foto). Perché l’educazione alimentare è così importante per le nuove generazioni e che legame ha con il territorio? "Parlare di cibo significa parlare di salute, ambiente, economia e identità. Vogliamo aiutare i ragazzi a comprendere che ciò che mettono nel piatto è una scelta che incide sul futuro del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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