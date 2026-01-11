Le sfide dell’agricoltura Mercosur e fondi europei gli impegni di Coldiretti

L’inizio del nuovo anno rappresenta un’occasione per le associazioni di categoria, come Coldiretti, di analizzare le principali sfide che l’agricoltura italiana dovrà affrontare. Tra queste, i rapporti con Mercosur e l’utilizzo dei fondi europei sono temi centrali. Un’attenzione particolare è rivolta agli impegni necessari per sostenere il settore in un contesto di cambiamenti e incognite, per garantire stabilità e sviluppo sostenibile.

Anche per le associazioni di categoria l'inizio del nuovo anno coincide con un momento utile per riflettere sulle sfide che attendono gli operatori. Il 2025 si è chiuso con una conquista fondamentale per gli agricoltori: lo stanziamento fino a 10 miliardi di euro per gli agricoltori italiani nella Pac 2028-2034. Su questo fronte, Coldiretti Siena sottolinea come "sia stato raggiunto un risultato fondamentale grazie all'impegno del Governo italiano e del ministro Lollobrigida. Si tratta di un miliardo in più rispetto all'attuale programmazione. Un netto cambio di rotta rispetto alle iniziali ipotesi di taglio, frutto delle mobilitazioni portate avanti da Coldiretti in Italia e in Europa.

Coldiretti Siena traccia le sfide dell’agricoltura 2026 - facebook.com facebook

#Agricoltura: presidente #Copagri @TBattistat sul @sole24ore, una delle sfide del 2026 è aprire nuovi mercati per intercettare l'enorme domanda di italianità che c’è nel mondo e incrementare l' #export #agroalimentare, andando a favorire l’ #internazionalizz x.com

