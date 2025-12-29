Juventus Next Gen il calendario dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno di Serie C | ufficiali date e orari dei match dei bianconeri di Brambilla

Ecco il calendario ufficiale della Juventus Next Gen dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno di Serie C. Di seguito, vengono riportate le date e gli orari dei incontri dei bianconeri guidati da Brambilla, aggiornati per la stagione in corso.

Juventus Next Gen, il calendario dalla 5ª alla 12ª giornata di Serie C: sono state ufficializzate date e orari dei match dei bianconeri di Brambilla. Il 2026 della Juventus Next Gen ha ora una fisionomia ben definita. Nella giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, la Serie C ha ufficializzato la programmazione delle gare che vanno dalla quinta alla dodicesima giornata del girone di ritorno. Un blocco di partite cruciale che accompagnerà i bianconeri nel cuore dell’inverno, determinando le ambizioni di classifica in vista dello sprint finale primaverile. Per la squadra guidata da Massimo Brambilla si prospetta un periodo intenso, caratterizzato da turni infrasettimanali e trasferte insidiose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

