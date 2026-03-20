Calciomercato Inter Ausilio a Londra? Il Corriere dello Sport svela il motivo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell’Inter si trova a Londra. La visita nel Regno Unito sarebbe legata a questioni di mercato e incontri con agenti o rappresentanti di altri club. La presenza all’estero di Ausilio ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi specifici del viaggio.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nonostante il campionato sia ancora nel vivo, la dirigenza dei nerazzurri ha già iniziato a tessere le trame per la prossima sessione estiva. La pianificazione è la parola d’ordine in viale della Liberazione e, come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Piero Ausilio, instancabile architetto del mercato meneghino, ha effettuato un significativo blitz a Londra. Accompagnato dal suo fidato vice Dario Baccin, esperto conoscitore di talenti internazionali, il ds ha approfittato delle magiche notti di Champions League per una missione diplomatica e strategica di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

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