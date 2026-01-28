Il prefetto di Napoli ai appella ai tifosi dopo il ferimento nella notte di due sostenitori del Chelsea

Il prefetto Michele Di Bari fa appello ai tifosi prima della partita. Dopo i disordini notturni e il ferimento di due supporter del Chelsea, invita tutti a mantenere la calma e a evitare scontri. La partita di stasera allo Stadio Diego Armando Maradona mette di fronte Napoli e Chelsea, e le autorità chiedono di rispettare lo spirito dello sport.

Un appello "affinché sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche e prevalgano i valori fondanti dello sport" è stato rivolto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari a tutti i tifosi in vista della gara di Champions League di oggi che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà in campo stasera il Napoli e il Chelsea. Le parole del prefetto di Napoli. Scrive Ansa: "L'invito del prefetto giunge dopo la notizia del ferimento di un supporter della squadra ospite che, in nottata, è stato costretto a farsi medicare una lieve ferita provocata nel corso di un'aggressione subita in centro a Napoli per mano di un gruppo di giovani.

