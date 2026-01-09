Freddo e gelo come proteggere tubi e contatori dell' acqua | i consigli degli esperti

Con l'arrivo delle temperature sotto zero, è importante adottare alcune precauzioni per proteggere tubi e contatori dell'acqua dai danni causati dal gelo. In questo articolo, gli esperti condividono consigli pratici e semplici da seguire per prevenire eventuali inconvenienti e garantire il corretto funzionamento dell'impianto idraulico durante le ondate di freddo.

Lecco, 8 gennaio 2026 – Temperatura sotto 0. A rischio con il gelo ci sono anche le condutture e i contatori dell'acqua che potrebbero ghiacciare e spaccarsi. Da Lario Reti Holding, la Spa pubblica del servizio idrico integrato in provincia di Lecco, invitano tutti gli utenti ad adottare sin da subito misure idonee per proteggerli, perché la responsabilità è loro. I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli esterni agli immobili, in locali esposti alla temperatura esterna, oppure in abitazioni o edifici utilizzati raramente. I consigli. Bisogna assicurarsi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di fessure per la ventilazione.

