bologna e fiorentina avanti in coppa i risultati degli ottavi di europa e conference league

Il 19 marzo 2026, la Fiorentina e il Bologna sono le uniche squadre italiane a raggiungere i quarti di finale nelle competizioni UEFA Europa e Conference League. Entrambe hanno ottenuto la qualificazione nei rispettivi incontri degli ottavi di finale, confermando la presenza italiana in queste fasi delle competizioni europee. Nessuna altra formazione del paese è riuscita a passare il turno in questa giornata.

Milano, 19 marzo 2026 - La Fiorentina e il Bologna sono le uniche due squadre italiane a volare ai quarti di finale nelle tre competizioni europee UEFA. Dopo il successo dell’andata, i Viola si confermano anche al ritorno sul campo del Rakow Czestochowa, imponendosi 2-1 in rimonta contro una squadra che aveva chiuso al secondo posto la prima fase. Sotto a inizio ripresa, la squadra di Paolo Vanoli reagisce con il gol di Roberto Piccoli, prima del sigillo nel finale di Pongracic, che chiude i conti a tempo scaduto con un tiro da centrocampo a porta vuota. Impresa per il Bologna, che dopo il successo in Coppa Italia si ripete all’Olimpico battendo la Roma 4-3 ai supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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