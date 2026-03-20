Benfica-Vitoria Guimarães sabato 21 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Encarnados chiamati a centrare un altro successo

Sabato 21 marzo alle 19:00 si gioca il match tra Benfica e Vitoria Guimarães, due squadre del campionato portoghese. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere. I biancorossi di Lisbona cercano di conquistare un’altra vittoria importante, mentre gli ospiti vogliono mettere in difficoltà la squadra di casa. La partita si preannuncia ricca di tensione e adrenalina.

Siamo arrivati al tratto finale del campionato portoghese, che porterà tante emozioni e decreterà la squadra campione: il Benfica ha possibilità tendenti allo zero di fare festa a fine stagione ma lotta per un obiettivo molto importante come il secondo posto, che garantirebbe la possibilità di giocare i prossimi preliminari di Champions. Le Aquile hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Vitoria Guimarães (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Encarnados chiamati a centrare un altro successo Articoli correlati Benfica-AVS SAD (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Encarnados ricevono l’ultima in classificaSono giorni molto caldi nell’ambiente del Benfica: i fatti accaduti durante l’andata dei play-off di Champions contro il Real Madrid hanno alzato una... Arouca-Benfica (sabato 14 marzo 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados obbligati alla vittoriaIl Benfica è riuscito a raddrizzare un Clasico che sembrava compromesso: il Porto ha fatto una figura decisamente migliore delle Aquile per una parte... Contenuti utili per approfondire Benfica Vitoria Guimar es sabato 21... Temi più discussi: Vitória Guimarães - Benfica Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Rui Costa challenges CD ruling as Benfica seek José Mourinho for Vitória Guimarães; Vitória Guimarães - Benfica Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Benfica face Vitória de Guimarães as João Rego becomes latest absentee. Benfica vence por 3-0 o Vitória de Guimarães (vídeo)Um golo de Jonas, logo aos 13 minutos, permitiu ao Benfica adiantar-se no marcador, tendo Ola John, aos 54, e Gaitán, aos 89, ampliado a contagem e conferido uma vitória tranquila à equipa comandada ... tsf.pt Benfica agrava crise com empate frente ao Vitória SC. Águias a 11 pontos do SportingDepois do desaire nos descontos em casa do líder Sporting, o Benfica regressou ao Estádio da Luz para receber o Vitória de Guimarães. Para este encontro, e ainda sem Jorge Jesus no banco, os ... tsf.pt