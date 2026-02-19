Benfica-AVS SAD sabato 21 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Encarnados ricevono l’ultima in classifica
Sabato 21 febbraio 2026 alle 19:00, il Benfica sfida l’AVS SAD, ultima in classifica, in una partita di campionato. I giocatori dei biancoverdi si preparano a riscattare le recenti tensioni nate dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions, che ha acceso discussioni tra tifosi e dirigenti. La squadra si concentra sulla partita, convinta di poter ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. I tifosi attendono con ansia il calcio d'inizio allo stadio da ormai settimane.
Sono giorni molto caldi nell’ambiente del Benfica: i fatti accaduti durante l’andata dei play-off di Champions contro il Real Madrid hanno alzato una tempesta furibonda. La partita è terminata con una vittoria di misura dei Blancos ma a prendersi le copertine è stato il presunto caso di razzismo per quanto occorso tra Prestianni e Vinicius:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Real Sociedad-Oviedo (sabato 21 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin ricevono l’ultima in classificaLa Real Sociedad ha subito una sconfitta pesante contro il Real Madrid, che ha segnato un passo falso in una fase positiva della stagione.
Leggi anche: Nacional Madeira-Benfica (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Encarnados non possono sbagliareLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vinicius accusa Prestianni di insulti razzisti: in Benfica-Real Madrid non si è giocato per 10 minuti; Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto episodio di razzismo: Vinicius ha capito male. E il Benfica lo difende con un video.
Mourinho, buona la prima: il Benfica vince 3-0 in casa dell’AVSJosé Mourinho inizia nella migliore delle maniere la sua avventura sulla panchina del Benfica. Oggi, sabato 20 settembre, le Aguias hanno battuto 3-0 l’AVS Futbol. Il gol di Sudakov ha sbloccato il ... gianlucadimarzio.com
José Mourinho debutta alla grande: il Benfica schiaccia l'AVS e si piazza al 2° postoÈ un gran debutto per José Mourinho sulla panchina del Benfica. Alla prima uscita da allenatore delle Aquile, anche se lontano dal Da Luz, lo Special One centra il bersaglio grosso e ottiene vittoria ... tuttomercatoweb.com
In Benfica-Real Madrid è accaduto letteralmente di tutto. • Vinicius segna il gol dello 0-1, esulta ballando attorno alla bandierina e l’arbitro lo ammonisce; • Il pubblico la prende malissimo e inizia a fischiarlo accendendo gli animi; • Vinicius si va a sedere in p facebook