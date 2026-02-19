Sabato 21 febbraio 2026 alle 19:00, il Benfica sfida l’AVS SAD, ultima in classifica, in una partita di campionato. I giocatori dei biancoverdi si preparano a riscattare le recenti tensioni nate dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions, che ha acceso discussioni tra tifosi e dirigenti. La squadra si concentra sulla partita, convinta di poter ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. I tifosi attendono con ansia il calcio d'inizio allo stadio da ormai settimane.

Sono giorni molto caldi nell’ambiente del Benfica: i fatti accaduti durante l’andata dei play-off di Champions contro il Real Madrid hanno alzato una tempesta furibonda. La partita è terminata con una vittoria di misura dei Blancos ma a prendersi le copertine è stato il presunto caso di razzismo per quanto occorso tra Prestianni e Vinicius:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Benfica-AVS SAD (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Encarnados ricevono l'ultima in classifica

