Barcellona-Rayo Vallecano domenica 22 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici La capolista ospita i Matagigantes

Domenica alle 14:00 al Camp Nou si giocherà la partita tra il Barcellona e il Rayo Vallecano. La squadra di casa è la capolista del campionato e questa sarà l’ultima gara prima della pausa. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e i pronostici sono già stati fatti dagli esperti. La sfida vedrà le due squadre scendere in campo con le rispettive rose.

Il Barcellona giocherà domenica pomeriggio al Camp Nou l’ultima gara prima della sosta e ospiterà il Rayo Vallecano: i blaugrana hanno festeggiato il passaggio ai quarti di finale di Champions League concedendosi una vera e propria goleada contro il Newcastle, che nel primo tempo ha giocato alla pari contro la squadra di Flick, mentre nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Rayo Vallecano (domenica 22 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista ospita i Matagigantes Articoli correlati Rayo Vallecano-Maiorca (domenica 11 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Matagigantes vincenti di misura?Domenica pomeriggio il Rayo Vallecano ospiterà il Maiorca e cercherà di tornare al successo casalingo che manca da parecchio tempo: le due squadre... Rayo Vallecano-Oviedo (sabato 07 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i Matagigantes?Sabato pomeriggio di tensione a Vallecas per la sfida tra il Rayo Vallecano e l’Oviedo, che mette in palio preziosi punti salvezza. Approfondimenti e contenuti su Barcellona Rayo Vallecano domenica 22... Temi più discussi: Barcellona - Rayo Vallecano in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga, Barcellona-Rayo Vallecano: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Il Barça risponde al Real e torna a +4: manita al Siviglia con tripletta di Raphinha; Tripletta di Raphinha, manita del Barcellona capolista della Liga al Siviglia. Pronostico Barcellona vs Rayo Vallecano – 22 Marzo 2026Il match di La Liga tra Barcellona e Rayo Vallecano si disputerà il 22 Marzo 2026 alle 14:00 al maestoso Camp Nou. Una sfida che promette intensità, ritmo e ... news-sports.it LaLiga, Barcellona-Rayo Vallecano: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVNon perdere la sfida: scopri come vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming live ... msn.com La Liga ha annunciato la sua prima “Retro Matchday”, un’iniziativa che ad Aprile, nel weekend 10/13, vedrà quasi tutti i club scendere in campo con maglie ispirate ai design storici del passato. Tre di loro, Barcellona, Getafe e Rayo Vallecano, hanno approvat - facebook.com facebook