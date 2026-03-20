Autostrada A1 | stazione di Firenze sud chiusa una notte

Nella notte tra oggi e domani, la stazione di Firenze sud sull'autostrada A1 sarà chiusa al traffico. La chiusura riguarda l’intera area e si rende necessaria per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, i veicoli in transito dovranno utilizzare percorsi alternativi indicati lungo il tratto interessato. La chiusura è prevista per l’intera notte e si riferisce esclusivamente a questa stazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Impruneta; in uscita per chi proviene da Roma: Incisa Reggello. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze sud chiusa una notte Articoli correlati Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notteIn alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud L'articolo proviene da Firenze Post. 4K | AUTOPALIO - Raccordo Autostradale 3 | FIRENZE - SIENA | Real time Tutti gli aggiornamenti su Autostrada A1 stazione di Firenze sud... Temi più discussi: Chiude l'autostrada A1: ecco quando e dove; Autostrada A1: stazione di Firenze nord chiusa una notte; Chiusura dell'A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord: cambia la data; A1, chiudono due caselli: ecco quando. Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it Viabilita’: chiusa stazione Orte su A1 per due notti per lavoriSull’autostrada A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di pavimentazione e per le necessarie attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, si informa che nelle due ... romadailynews.it Tragedia in autostrada: muore 72enne - facebook.com facebook A4 Brescia-Padova: fotovoltaico lungo l'autostrada per produrre 11,87 MW x.com