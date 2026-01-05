Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte
Per una notte, la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa. Si suggerisce di utilizzare come alternativa la stazione di Firenze Sud. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare l'articolo di Firenze Post.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud
Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte - Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 gennaio 2026, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, ... firenzepost.it
