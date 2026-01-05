Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte

Per una notte, la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa. Si suggerisce di utilizzare come alternativa la stazione di Firenze Sud. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare l'articolo di Firenze Post.

